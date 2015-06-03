Москва озвучила условия подписания нового соглашения по газу с Украиной и ЕС

РФ предлагает включить в новый пакет газовых соглашений, который может быть подписан по итогам предстоящей встречи РФ-Украина-ЕК, обязательства украинской стороны по закупке и закачке газа в подземные хранилища и выделение ЕС финпомощи для этих целей, сообщил журналистам в среду в Вене министр энергетики РФ Александр Новак, пишет Прайм.

"Работают наши сотрудники над документом, мы хотели бы, что бы в этом документе были обязательства и Украины по закупке газа и по закачке в ПХГ, объемы, и обязательства европейской стороны, которые взяли бы на себя вопросы оказания финансовой помощи, потому что, вы понимаете, там (в Украине - ред.) сейчас есть проблемы с наличием денег для оплаты газа для закачки в ПХГ",- сказал Новак.

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Министр отметил, что российская сторона будет готова подписать такой документ. "Над документом идет работа, если там будут содержательные какие-то вещи, которые следует закрепить, то мы готовы будем подписывать. Если там опять будут обязательства только с нашей стороны, как это было во втором квартале, то нет смысла. Все решения мы сами принимаем",- пояснил Новак.

Говоря о дате предстоящей трехсторонней встречи, министр отметил, что она может состояться в конце июня.

"Дату мы определим с Шефчовичем (вице-президентом ЕК по энергосоюзу Марошем Шефчовичем) и Демчишиным (главой Минэнерго Украины Владимиром Демчишиным), это, скорее всего, после 20 июня будет", - сказал Новак.