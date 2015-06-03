Нацкомиссия назвала аудиторские компании, которые будут проверять тарифы на газ

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), создала рабочую группу для проверки тарифов на природный газ для населения, в которую вошли представители четырех крупнейших в мире аудиторских компаний.

Соответствующее решение закреплено приказом комиссии от 2 июня 2015 года.

«С целью незаангажированного проведения осмотра расчета розничных цен на природный газ для нужд населения в рабочую группу привлечены представители аудиторских компаний Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG», - говорится в сообщении пресс-службы НКРЭКУ.

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Как ранее сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в рамках выполнения Меморандума с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом повысила с 1 апреля текущего года минимальный тариф на газ для населения в 3,3 раза – до 3 600 грн за тысячу кубометров топлива при потреблении до 200 куб. м газа. В период межсезонья – с 1 мая по 30 сентября – стоимость природного газа составит 7 188 грн за тысячу кубометров, независимо от объемов потребления.

Кроме того, с 1 апреля был повышен и тариф на теплоснабжение для населения – на 72%, до 537,2 грн за Гкал. Также НКРЭКУ с 1 апреля 2015 года повысила тарифы на электроэнергию для населения в среднем на 19%.

По словам главы Минэнергоугля, повышение тарифов на газ и теплоснабжение полностью удовлетворяет предварительные требования ключевого кредитора экономики Украины - Международного валютного фонда.