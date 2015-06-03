Российский "Лукойл" продает свои заправки в Эстонии

​Нефтяная компания «Лукойл» объявила о продаже компании Aqua Marina AS 100% акций своей «дочки» Lukoil Eesti AS, владеющей 37 автозаправками (АЗС) на территории Эстонии. Закрыть сделку планируется после получения одобрения Антимонопольной службы Эстонии, сообщает РБК.

«Решение о продаже сети АЗС в Эстонии было принято в рамках программы по оптимизации структуры розничных активов «Лукойла» и позволит компании повысить эффективность системы управления сбытовой сетью в странах Балтии», — отмечается в сообщении «Лукойла».

Стоимость сделки не разглашается. Новым владельцем принадлежащих сейчас «Лукойлу» заправок станет эстонская компания Olerex, которой принадлежит более 50 работающих на территории Эстонии заправок. После поглощения сети Lukoil Eesti она станет крупнейшим игроком на рынке розничной торговли бензином Эстонии.

Работающая на эстонском рынке с 1992 года Lukoil Eesti выкупала заправки мелких местных сетей (Tanklad, OilStop и др.) и заявляла о намерении довести свою долю на рынке Эстонии до 15%. Однако к началу 2014 года, по данным «Лукойла», доля Lukoil Eesti с ее 37 заправками составляла лишь 6% эстонского рынка.

Для сравнения, в Латвии «дочке» «Лукойла» LUKoil Baltija R принадлежит более 20% рынка, компания владеет 54 АЗС. В Литве «Лукойлу» принадлежит более сотни заправок, с которыми компания занимала к началу 2014 года примерно 7% местного рынка.

Сделка с Lukoil Eesti продолжила ряд сделок по продаже активов «Лукойла» в странах Евросоюза. Летом 2014 года «Лукойл» объявил о продаже своих сетей АЗС в Чехии (44 АЗС), Словакии (19) и Венгрии (75), а в декабре того же года сделка была окончательно закрыта. Причиной ухода с розничного рынка этих стран компания тогда тоже называла заботу об оптимизации бизнеса.

Ранее аналитики объясняли сворачивание «Лукойлом» своей активности на европейском рынке минимизацией рисков, связанных с санкциями ЕС.

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В конце апреля 2015 года LUKOIL Europe Holdings BV («дочка» ОАО «лукойл») и австрийская AMIC Energy Management GmbH закрыли сделку по передаче AMIC компании «Лукойл-Украина», владеющей всеми украинскими активами «Лукойла», в том числе 6 нефтебазами и 1 газонаполнительной станцией, более 240 АЗС в 24 регионах Украины, заправочного комплекса на воде в Киеве и 67 газовых модулей.