Страны ОПЕК не хотят снижать добычу нефти

Накануне планового совещания ОПЕК, которое пройдет в пятницу, представители большинства стран-участниц картеля согласны, что квота на добычу должна остаться на нынешнем уровне 30 миллионов баррелей в сутки, следует из комментариев участников совещания, пишет Рейтер.

"Входящие в ОПЕК страны Персидского залива и другие согласны оставить ограничение на добычу без изменений. Никто не хочет раскачивать лодку. Совещание пройдет гладко", - сказал Рейтер представитель одной из стран Персидского залива.

По словам генерального секретаря ОПЕК Абдуллы аль-Бадри, совещание будет коротким.

"Все совершенно ясно", - сказал он.

Министр нефтяной промышленности Ирака Адель Абдель Махди отметил "оптимизм и принятие текущей ситуации" среди участников организации. Цены на нефть поднялись на $20 с минимальной отметки января и держатся в районе $60-65 за баррель.

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По словам собеседника Рейтер, у ОПЕК оптимистичный прогноз для нефтяного рынка, особенно на второе полугодие. По мнению министра нефтяной промышленности Катара Мохаммеда аль-Сады, рынок будет "более сбалансированным".

Его коллега из Саудовской Аравии, крупнейшего в ОПЕК производителя и экспортера нефти, Али аль-Наими ожидает повышения спроса на нефть и сокращения поставок во втором полугодии.

По мнению некоторых аналитиков, например, из банка Morgan Stanley, ОПЕК неожиданно для рынка может даже увеличить лимит добычи, но представители картеля отвергли такую возможность. В мае ОПЕК повысила среднесуточную добычу до двухлетнего максимума 31,22 миллиона баррелей.