Запорожская АЭС подключила к сети блок №2 после длительного ремонта

Запорожская атомная электростанция 3 июня подключила к энергосети блок №2 после капитального ремонта, который длился 115 дней, говорится в сообщении станции.

«Столь длительный срок ремонтных работ был обусловлен реализацией запланированных мероприятий, связанных с продлением срока эксплуатации энергоблока», - говорится в сообщении Запорожской АЭС.

На станции напомнили, что проектный срок эксплуатации блока №2 завершится 19 февраля 2016 года.

По состоянию на 3 июня на Запорожской АЭС в работе находятся 5 энергоблоков. Суммарная мощность генераторов составляет 3970 МВт.

Читайте также«Энергоатом» хочет продлить срок эксплуатации блока №1 Запорожской АЭС

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.