Обвал цен на рынке нефти продолжается на фоне статданных из США

На мировых торгах в четверг, 4 июня, цены на нефть продолжают снижаться на фоне статданных из США, передает Reuters.

Так, с начала торгов стоимость июльских фьючерсов на североморскую смесь Brent опустилась на 0,11% - до 63,73 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть WTI на 0,1%, до 59,58 доллара за баррель.

3 июня фьючерсы на Brent подешевели на $1,13 до $64,36 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $1,06, до $60,20.

Читайте такжеСтраны ОПЕК не хотят снижать добычу нефтиПо данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 29 мая, снизились на 1,9 миллиона баррелей, или на 0,4%, — до 477,4 миллиона баррелей.

Как отмечают аналитики, запасы нефти в США остаются выше, чем в прошлом году, что поддерживает обвал цен на топливо.

Кроме того, по данным Минэнерго, добыча нефти в США за неделю увеличилась на 20 тысяч баррелей нефти в день — до 9,586 миллиона баррелей в сутки. Показатель - максимальный с января 1983 года.

Инвесторы в ожидании министерской конференции ОПЕК, которая состоится 5 июня. Аналитики полагают, что картель не будет сокращать квоту добычи, может даже ее увеличить с нынешних 30 миллионов баррелей в сутки.