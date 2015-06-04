Порошенко: монополии и шантажу "Газпрома" положен конец

Украина прекратила монополию российской компании «Газпром» на внутреннем рынке газа, сократив долю импорта «голубого топлива» из России до 37% в первом квартале 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления с ежегодным посланием к Верховной Раде «О внутреннем и внешнем положении Украины в 2015 году».

«Монополии и шантажу «Газпрома» положен конец», - заявил президент.

По его словам, в первом квартале 2015 года Украина сократила долю российского газа в импорте до 37% с 90% за аналогичный период 2014 года.

«Уже есть более 10 поставщиков газа из Евросоюза, и это - одно из важнейших изменений стратегического порядка, одна из важнейших наших реформ, которую следует безвозвратно закрепить в ближайшие год-два», - отметил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля 2015 года Кабинет министров поручил крупнейшему государственному энергохолдингу «Нафтогаз Украины» в текущем году импортировать из одного источника не более 50% от общего объема природного газа.

В 2014 году импорт газа из Российской Федерации сократился по сравнению с 2013 годом на 44% - до 14,5 млрд кубометров, тогда как его поставки из ЕС выросли вдвое - до 5,1 млрд кубометров.