Профсоюз атомщиков возмущен безосновательными обвинениями депутата в адрес главы "Энергоатома"

В письме говорится, что в коллективах АЭС рассмотрено депутатское обращение Каплина к премьер-министру Украины Арсению Яценюку о злоупотреблениях в атомной энергетике.

«Опуская непарламентские высказывания в адрес авторов программы уничтожения атомной энергетики и неприкрытого лоббирования интересов далеко не проукраинских сил, выражаем свое возмущение безосновательными обвинениями, изложенными в обращении», - говорится в письме.

«Члены трудовых коллективов требуют дать надлежащую оценку действиям народного депутата правоохранительными органами», - подчеркивается в письме атомщиков.

Как отмечают в профсоюзе, по требованию трудовых коллективов в ближайшее время состоится конференция, на которой будет дана надлежащая оценка деятельности или бездеятельности как отдельных должностных лиц «Энергоатома», так и политических сил.

Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.