"Энергоатом" утвердил антикоррупционную программу компании до 2018 года

Как отметили в «Энергоатоме», программа введена в действие 2 июня 2015 года.

«Показательно, что компания стала первым юридическим лицом публичного права, которое обеспечило выполнение требований антикоррупционного законодательства об обязательности утверждения антикоррупционной программы», - говорится в сообщении «Энергоатома».

«Принятие антикоррупционной программы является очередным свидетельством стремления руководства компании к предотвращению проявлений коррупции, созданию полноценной антикоррупционной среды в деятельности компании, обеспечению безусловного соблюдения требований законодательства по вопросам противодействия коррупции всеми работниками предприятия», - добавили в «Энергоатоме».

Согласно сообщению, антикоррупционная программа стала обобщением действующих на сегодняшний день требований и ограничений в деятельности должностных лиц компании и содержит комплекс правил, стандартов и процедур по выявлению, противодействию и предотвращению коррупции в деятельности «Энергоатома».

В «Энергоатоме» обратили внимание, что проект антикоррупционной программы компании обсуждался с трудовым коллективом, а также обнародован для общественного обсуждения на официальном сайте «Энергоатома».

«По результатам обсуждения учтено большинство полученных предложений и замечаний», - отметили в «Энергоатоме».

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.