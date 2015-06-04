Украинцам обещают раскрыть информацию о формировании тарифов на газ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления с ежегодным посланием к Верховной Раде «О внутреннем и внешнем положении Украины в 2015 году».

«Внесу проект закона о полном раскрытии информации по формированию тарифов», - заявил Порошенко.

Также президент потребовал к началу отопительного сезона актуализировать нормы потребления тепла для домов без приборов учета тепловой энергии.

«Для таких домов следует сделать перерасчет, исходя из фактической продолжительности и температуры предыдущего отопительного сезона. Это позволит перенести от 10 до 15% уже уплаченных средств за тепло на прошлую зиму в качестве аванса на следующий сезон», - отметил Порошенко.

По словам президента, также целесообразно несколько увеличить социальную норму для потребления газа в сельских домах во время отопительного сезона. «Но мы больше никогда не будем дотировать загородные дворцы такими же ценами на газ или электричество, как и сельские мазанки», - добавил президент Украины.

Читайте такжеНацкомиссия не видит предпосылок для снижения цен на газ

Как ранее сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 2 июня 2015 года создала рабочую группу для проверки тарифов на природный газ для населения, в которую вошли представители четырех крупнейших в мире аудиторских компаний: Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG.

Ранее НКРЭКУ в рамках выполнения меморандума с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом повысила с 1 апреля текущего года минимальный тариф на газ для населения в 3,3 раза – до 3 600 грн за тысячу кубометров топлива при потреблении до 200 куб. м газа. В период межсезонья – с 1 мая по 30 сентября – стоимость природного газа составит 7 188 грн за тысячу кубометров, независимо от объемов потребления.

Кроме того, с 1 апреля был повышен и тариф на теплоснабжение для населения – на 72%, до 537,2 грн за Гкал. Также НКРЭКУ с 1 апреля 2015 года повысила тарифы на электроэнергию для населения в среднем на 19%.

По словам главы Минэнергоугля, повышение тарифов на газ и теплоснабжение полностью удовлетворяет предварительные требования ключевого кредитора экономики Украины - Международного валютного фонда.