Ривненская АЭС планирует с ноября работать на полную мощность

Ривненская атомная электростанция планирует с ноября осуществлять выдачу электроэнергии в сеть на полной мощности благодаря достройке линии электропередач 750 кВ «Ривненская АЭС - Киевская», которую планируется завершить в октябре.

Об этом корреспонденту УНИАН сказал генеральный директор станции Павел Павлышин.

«По планам, в ноябре мы должны выдавать электроэнергию на полную мощность», - сказал он.

По его словам, из-за отсутствия линии электропередач на атомную станцию распространяются диспетчерские ограничения по выдаче электроэнергии.

Гендиректор отметил, что сейчас активно ведутся работы по достройке ЛЭП, а также осуществляется закупка необходимого оборудования.

«Не сомневаюсь, что строительство закончится в октябре», - добавил Павлышин.

Он также сообщил, что подготовительные работы для подключению к ЛЭП ведутся и на самой станции.

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Справка УНИАН. Финансовое соглашение по проекту строительства высоковольтной линии 750 кВ «Ривненская АЭС – подстанция «Киевская» было подписано между Украиной и Европейским инвестиционным банком в октябре 2008 года. Кроме строительства высоковольтной линии 750 кВ «Ривненская АЭС – подстанция «Киевская», проект включает в себя модернизацию подстанции «Киевская» путем установки второго автоматического трансформатора 750/330 кВ, строительство двух новых линий длиной 60 км от подстанции «Киевская» в центральные области Украины. Стоимость проекта составляет 150 млн евро.