Россия может продлить до конца года скидку на газ для Украины
Российское правительство рассмотрит варианты сроков скидки до конца июня.
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что правительство РФ может предоставить скидку на газ для Украины с 1 июля на два квартала - до конца года.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал журналистам в Москве.
«Этот вопрос будет проработан до конца июня. Это обсуждается: на один квартал или на два квартала, до конца года. Есть разные варианты. Мы еще в правительстве этот вопрос должны будем обсудить», - сказал Новак.
Как сообщал УНИАН, 1 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление от 31 марта №295 о предоставлении Украине скидки на газ во втором квартале этого года в размере экспортной пошлины, но не более 100 долларов за тысячу кубометров. Ранее эта скидка предоставлялась по «Харьковскому соглашению» взамен на продление срока пребывания ЧФ РФ в Крыму, но была отменена российской стороной в одностороннем порядке после аннексии.
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9 апреля президент РФ Владимир Путин заявляет, что скидки на газ для Украины должны использоваться таким образом, чтобы цена была сопоставима с ценой для соседних с Украиной стран.
«Что касается скидок, то их нужно использовать таким образом, чтобы цена для Украины была сопоставима с региональными ценами, имею в виду соседние с Украиной страны», - сказал Путин.
С 1 апреля действует новая цена на поставки российского газа в Украину в 247,18 долл. за тыс. куб. м.