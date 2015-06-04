Россия может продлить до конца года скидку на газ для Украины

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что правительство РФ может предоставить скидку на газ для Украины с 1 июля на два квартала - до конца года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал журналистам в Москве.

«Этот вопрос будет проработан до конца июня. Это обсуждается: на один квартал или на два квартала, до конца года. Есть разные варианты. Мы еще в правительстве этот вопрос должны будем обсудить», - сказал Новак.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление от 31 марта №295 о предоставлении Украине скидки на газ во втором квартале этого года в размере экспортной пошлины, но не более 100 долларов за тысячу кубометров. Ранее эта скидка предоставлялась по «Харьковскому соглашению» взамен на продление срока пребывания ЧФ РФ в Крыму, но была отменена российской стороной в одностороннем порядке после аннексии.

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9 апреля президент РФ Владимир Путин заявляет, что скидки на газ для Украины должны использоваться таким образом, чтобы цена была сопоставима с ценой для соседних с Украиной стран.

«Что касается скидок, то их нужно использовать таким образом, чтобы цена для Украины была сопоставима с региональными ценами, имею в виду соседние с Украиной страны», - сказал Путин.

С 1 апреля действует новая цена на поставки российского газа в Украину в 247,18 долл. за тыс. куб. м.