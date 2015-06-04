Депутаты пока не разрешили "Нафтогазу" отбирать имущество должников

Как передает корреспондент УНИАН, в сигнальном голосовании за этот законопроект в первом чтении "за" проголосовали 175 народных депутатов из 297, зарегистрировавшихся в сессионном зале.

Как заявил председатель ВР Владимир Гройсман, в случае недостаточного количества голосов к рассмотрению законопроекта как обсужденного парламент вернется в другой пленарный день.

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Как отмечается в пояснительной записке, законопроект разработан Фондом государственного имущества Украины с целью обеспечения выполнения пункта 23-е Меморандума об экономической и финансовой политике для стабилизации финансового состояния Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

На сегодняшний день существует ряд проблемных вопросов по погашению задолженности за использованный природный газ, которые возможно решить путем внесения изменений в Закон "О введении моратория на принудительную реализацию имущества".

Задолженность предприятий теплокоммунэнерго, которые относятся к государственной форме собственности (коммунальной) или в уставных фондах которых доля государства составляет не менее 25%, перед "Нафтогазом" составляет около 1,5 млрд грн.

"Однако компания лишена действенных инструментов по взысканию задолженности и механизмов влияния на предприятия-должники, на которые распространяется действие Закона Украины "О введении моратория на принудительную реализацию имущества", в частности государственные (коммунальные) предприятия и хозяйственные общества с государственной долей не менее 25% уставного капитала", - говорится в пояснительной записке.

Учитывая критический уровень задолженности потребителей перед компанией за потребленный газ и учитывая необходимость гарантированного обеспечения потребителей Украины газом, необходимо на законодательном уровне урегулировать вопрос относительно защиты экономической и энергетической безопасности, а также определения рычагов воздействия для взыскания задолженности.

Целью законопроекта является стабилизация финансового состояния НАК "Нафтогаз Украины", достижение которой возможно путем предоставления компании действенных инструментов по взысканию задолженности потребителей за газ и эффективных механизмов влияния на предприятия-должники.

Законопроектом определяется, что Закон «О введении моратория на принудительную реализацию имущества» направлен на обеспечение экономической безопасности государства, недопущение разрушения целостных имущественных комплексов государственных предприятий, защиту интересов государства при реализации имущества хозяйственных обществ, в уставных капиталах (ранее - уставных фондах) которых доля государства составляет не менее 25%.

Планируется установить мораторий на применение принудительной реализации имущества государственных предприятий и хозяйственных обществ, в уставных капиталах (ранее - уставных фондах) которых доля государства составляет не менее 25%, до усовершенствования определенного законами Украины механизма принудительной реализации имущества.

Действие моратория не распространяется на применение принудительной реализации имущества для погашения задолженности перед НАК "Нафтогаз Украины" и ее дочерними предприятиями, которые осуществляли поставки природного газа на основании лицензии.