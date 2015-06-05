Цены на нефть после резкого обвала снова растут в ожидании совещания ОПЕК

На мировых торгах в пятницу, 5 июня, цены на нефть растут накануне совещания ОПЕК, передает Reuters.

Так, в начале торгов фьючерсы на Brent подорожали на $0,07 до $62,10 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,02 до $58,02. За две предыдущих сессии цены снизились на 5 процентов, потому что инвесторы ожидают, что на мировом рынке сохранится избыток нефти.

По мнению известного нефтяного трейдера Энди Холла, несмотря на высокую добычу, цена американской нефти превысит $65 за баррель за счет снижения числа действующих буровых установок в США.

Читайте такжеИрак решил увеличить добычу нефти на четверть"Несмотря на сокращение числа действующих буровых установок в США, добыча нефти пока не снижается, но это произойдет", - написал Холл в ежемесячном послании к инвесторам.

Как ожидается, на своем плановом совещании в пятницу ОПЕК не пойдет на сокращение квоты добычи нефти, сохранив ее на нынешнем уровне.