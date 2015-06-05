Украинцам разрешили продавать электроэнергию с частных солнечных и ветровых установок

Верховная Рада в четверг приняла закон, разрешающий частным домохозяйствам, оснащенными солнечными и ветровыми электрогенерирующими установками, продавать излишки электроэнергии энергорынку.

Одобренный голосами 273 парламентариев Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электроэнергии из альтернативных источников энергии» определяет, что мощность таких установок не должна превышать 30 кВт, а стоимость электроэнергии будет устанавливаться Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. При этом закон разрешает продавать такую электроэнергию без лицензии.

Закон также снижает тариф для солнечных электростанций мощностью более 10 МВт примерно в два раза.

«Этот законопроект позволит до конца года сэкономить 1 млрд грн на энергорынке… Он восстанавливает справедливость», - отметил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин в ходе рассмотрения документа.

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Согласно закону, также упраздняется правило «местной составляющей». Вместо него вводится стимулирующий коэффициент, применяемый к "зеленому тарифу". В случае, если компания при строительстве энергоустановки использовала 30% украинского оборудования, доплата составляет 5% к тарифу, а если доля украинского оборудования составляет 50%, то будет доплачиваться 10% к тарифу.

Кроме того, закон исключает норму, согласно которой НКРЭКУ должна предусматривать в инвестпрограммах облэнерго средства на подключение электростанций на возобновлямых источникам энергии к электросетям.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, производство электроэнергии ветровыми и солнечными электростанциями в Украине за январь-апрель 2015 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 3,1% - 500 млн кВт/ч.