Украина возобновила импорт газа из Венгрии

Украина после месячного перерыва возобновила импорт природного газа из Венгрии, говорится в сообщении «Укртрансгаза».

«В четверг были возобновлены импортные поставки газа из Венгрии в Украину, за первые сутки по данному направлению поступило 2,8 млн куб. м голубого топлива», - говорится в сообщении компании.

По данным венгерской компании FGSZ, Украина возобновила импорт с 4 июня 2015 года, заявка на 5 июня составляет 2,725 млн кубометров.

Как сообщал УНИАН, Украина с 1 мая 2015 года прекратила импорт природного газа из Венгрии.

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1 апреля «Нафтогаз» и «Газпром» подписали трехмесячный контракт на поставку российского газа в Украину по цене 248 долл. за тыс. кубометров.

По словам министра энергетики Владимира Демчишина, цена европейского газа для Украины на тот момент составляла около 270-280 долл. за тыс. кубометров.

При этом министр заявил, что Украина продолжит закупки газа на европейском рынке, несмотря на снижение цены на российское топливо. Однако уже в первую неделю апреля Украина сократила суточные объемы импорта природного газа из Венгрии более чем в 6 раз.