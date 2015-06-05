"Энергоатом" призывает отдельных депутатов не заниматься самопиаром, спекулируя на ситуации вокруг компании

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» призывает отдельных народных депутатов не заниматься самопиаром, спекулируя на ситуации в компании и результатах проведения Государственной фискальной службой ревизии, по итогам которой компании были предъявлены необоснованные обвинения, сообщает пресс-служба «Энергоатома».

В сообщении компании отмечается, что одним из примеров таких спекуляций является недавний брифинг народного депутата Ирины Сусловой.

«В своей «обличительной» речи она забросала руководителя «Энергоатома» обвинениями в том, что он работает на своей должности уже не первый раз и работал при разных властях. Но Суслова почему-то не ставит под сомнение качество ревизии, на данные которой она ссылается, и ее выводов, сделанных людьми, которые тоже работали при режиме Януковича и, вполне вероятно, выполняли преступные заказы», - говорится в сообщении.

В компании отметили, что Суслова проигнорировала все предложения предоставить ей доступ к первичной информации, не пожелала изучить доводы другой стороны, чтобы объективно разобраться в сути дела, а использовала «Энергоатом» исключительно как инструмент для самопиара.

«Вообще ее так называемый брифинг основан только на собственном мнении и инсинуациях – в лучших традициях украинской политики: если нужно сместить руководителя, политики с целью его очернения размахивают бумажками и оперируют неподтвержденными цифрами, не вникая в суть. Ирина Суслова, кстати, обошлась даже без бумажек», - добавили в «Энергоатоме».

В пресс-службе подчеркивают, что компания остается открытой для продуктивного сотрудничества со всеми политическими силами и представителями гражданского общества, которые заинтересованы не в собственном пиаре на «разоблачении» коррупционных схем, используемом время от времени для охоты на ведьм, а в реальной и системной борьбе с коррупцией на всех уровнях.

«Поэтому приглашаем Ирину Суслову и всех остальных, кто искренне хочет помочь «Энергоатому» в борьбе с коррупцией и предотвратить возможные коррупционные проявления в компании, к сотрудничеству любым удобным для них способом», - сказали в компании, сообщив о готовности предоставить необходимые документы, принимать меры, отвечать на вопросы и консультироваться.

При этом в «Энергоатоме» акцентируют внимание на ограниченном правовым полем инструментарии борьбы с коррупцией, в связи с чем для компании очень важно взаимодействие с законодательной ветвью власти. Согласно сообщению, на сегодняшний день на рассмотрении парламента находятся около десяти законопроектов, которые должны помочь «Энергоатому» как унитарному государственному предприятию, которое относится к сфере управления Минэнергоугля, работать эффективнее. В частности, это законопроект, касающийся механизма покупки государственных ценных бумаг за счет средств, ежегодно уплачиваемых «Энергоатом» в фонд снятия энергоблоков с эксплуатации, чтобы предотвратить их обесценивание.

«С этой инициативой мы впервые вышли еще в 2006 году. До сих пор ни один из созывов парламента не определился со своей позицией по этому вопросу», - отметили в компании.

Кроме того, сообщается, что до сих пор не вынесен на рассмотрение Верховной Рады законопроект, поданный в Минэнергоугля еще 24 октября 2014 года, который определяет особенности механизма корпоратизации «Энергоатома».

Также, согласно сообщению, осенью 2014 года компания обратились к ряду народных депутатов с предложением разработать и вынести на рассмотрение парламента законопроект, который позволит «Энергоатому» отказывать в участии в конкурсных торгах производителям или дилерам продукции, производимой на территории страны-агрессора.

В сообщении отмечается, что эту инициативу поддержал только один из нескольких десятков народных депутатов, тогда как с поддержкой посредника – компании RionAssetsCo., LTD, с которой «Энергоатом» отказался заключать сомнительный контракт, выступили семь народных избранников.

Согласно сообщению, для повышения прозрачности работы компании с весны 2014 года положено начало практике информирования общественности, в частности, через сайт компании, о результатах проведения внутренних расследований, в том числе антикоррупционных. Такие расследования проводились как на основе внутренней информации, так и на основании данных, полученных из внешних источников и СМИ. Кроме того, «Энергоатом» стал одним из первых госпредприятий, которые в рамках действующего законодательства по госзакупкам приняли участие в пилотном проекте электронных закупок.

Также в пресс-службе подчеркнули, что «Энергоатом» ценит конструктивное сотрудничество с народными депутатами, общественными организациями, представителями четвертой ветви власти по повышению эффективности деятельности и созданию прозрачных механизмов контроля роботы компании.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.