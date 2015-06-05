Украина и Венгрия объединили газопроводы для ликвидации посредничества "Газпрома"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАК «Нафтогаз Украины».

«Договор касается всех газопроводов, пересекающих украино-венгерскую границу, и полностью соответствует энергетическому законодательству ЕС. В этом смысле это первое подобное соглашение между «Укртрансгазом» и оператором ГТС соседней страны Евросоюза», - говорится в сообщении «Нафтогаза».

«На сегодняшний день «Укртрансгаз» не может полноценно сотрудничать с операторами смежных ГТС стран - членов Евросоюза из-за текущей схемы их взаимодействия с ОАО «Газпром». Эта схема образовалась в советское время и не соответствует современному законодательству Энергетического сообщества, членом которого является Украина», - добавили в «Нафтогазе».

Как отмечается в сообщении компании, договора об интерконнекторах являются единственным юридическим основанием для операционного сотрудничества операторов смежных газотранспортных систем стран - членов Энергетического сообщества.

«На основании таких договоров осуществляется обмен информацией о потоках газа, их направлениях, объемах, времени, заказчиках, получателях и т. п. Без такого договора обмен соответствующей информацией не осуществляется», - отметили в «Нафтогазе».

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Согласно сообщению, «Газпром» не предоставляет украинской стороне так называемые шиппер-коды, или информацию об отдельных партиях газа, который он транспортирует по территории Украины. На газоизмерительных станциях на западной границе Украины весь объем газа передается компании Gazprom Export – дочернему предприятию «Газпрома». После этого, как отмечают в «Нафтогазе», «Газпром» передает газ соседним с Украиной операторам ГТС, раскрывая им шиппер-коды.

«Таким образом, «Газпром» взял на себя ряд важных функций оператора ГТС, что является нарушением европейского энергетического законодательства, поскольку создает ограничения для полноценного сотрудничества между операторами соседних стран на территории Энергетического сообщества», - добавили в «Нафтогазе».

Кроме этого, как сообщили в «Нафтогазе», сейчас ведется работа по подписанию аналогичных договоров со словацким, польским и румынским операторами.

Также в компании сообщили, что такое сотрудничество между операторами позволяет проведение операций виртуального замещения природного газа.

«Такие операции выполняются европейскими операторами автоматически и не создают искусственных потребностей в строительстве физических мощностей», - говорится в сообщении «Нафтогаза».

Следующим шагом, как пояснили в «Нафтогазе», для обеспечения полноценного сотрудничества между операторами Украины и ЕС является получение информации от «Газпрома» и внесение изменений в украинское законодательство.

«Для того, чтобы сотрудничество между смежными операторами стало полноценным, «Газпром» должен предоставить «Укртрансгазу» информацию о потоках газа по территории Украины в Европу (шипер-коды)», - говорится в сообщении НАК.

«Мы рассчитываем на то, что «Газпром» выполнит требования европейского законодательства и предоставит эту информацию. В случае, если этого не произойдет, мы рассматриваем возможность подать официальную жалобу в генеральный директорат Еврокомиссии по вопросам конкуренции, который уже проводит антимонопольное расследование в отношении действий "Газпрома», – цитирует пресс-служба слова главы «Нафтогаза» Андрея Коболева.

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Справка УНИАН. Мощность интерконнектора в направлении Венгрии составляет 26 млрд куб. м в год, в направлении Украины – 6,1 млрд куб. м в год.