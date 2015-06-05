Ни одно из обвинений депутата Каплина в адрес "Энергоатома" не подтверждается - заявление компании

НАЭК «Энергоатом» предоставила Министерству энергетики и угольной промышленности Украины подробный ответ относительно обращения народного депутата Украины Сергея Каплина к премьер-министру Украины Арсению Яценюку, в котором депутат обвинил руководство "Энергоатома" в пренебрежении государственными интересами.

Об этом сообщается на сайте НАЭК.

Как говорится в сообщении, одним из главных обвинений в адрес президента НАЭК «Энергоатом» Юрия Недашковского, приведенных Каплиным, является якобы подписанное в 2011 году новое соглашение с российской компанией АО «ТВЭЛ» по поставкам свежего ядерного топлива для украинских АЭС по завышенной цене. При этом народный депутат утверждает, что это соглашение было подписано по секретному поручению бывшего президента Украины Януковича.

В связи с этим "Энергоатом" сообщает, что эта информация не соответствует действительности – никаких новых сделок в 2011 году по ТВЭЛ не заключалось. Последний контракт на поставку ядерного топлива с АО «ТВЭЛ» был подписан в 2010 году в соответствии с директивами, утвержденными сначала Президентом Украины Ющенко, а в дальнейшем переутвержденных Януковичем. В соответствии с требованиями действующего законодательства Украины, а именно утвержденного приказом Службы безопасности Украины № 440 от 12.08.2005 «Свода сведений, составляющих государственную тайну», директивам был предоставлен гриф «секретно».

По условиям этого контракта в ответе "Энергоатома" говорится следующее: «Стоимость ядерного топлива определяется рыночным механизмом, исходя из показателей (котировок) цен на мировом рынке материалов и услуг ядерно-топливного цикла. Дополнительно применяется система скидок в зависимости от объема закупки ядерного топлива. В связи с этим фактическая цена на ядерное топливо, поставляемого по указанному контракту, является ниже рыночных цен».

Следовательно, отмечают в "Энергоатоме", "своим первым обвинением Каплин доказал полное не владение темой, на которой он решил пропиариться".

Полный текст ответа "Энергоатома" по каждому из следующих пунктов депутатского обращения размещен на официальном сайте компании.