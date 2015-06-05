Компания "Банкомсвязь" внедрила на Ривненской АЭС систему сейсмического мониторинга

Об этом сообщил журналистам инженер-констуктор компании Артем Крамаренко на презентации системы в Кузнецовске.

«После установки датчиков проводилась пуско-наладка системы. За полтора месяца мы получили более 90 сейсмических событий со всего мира. Сейчас эта система запущена в режиме опытной эксплуатации. Она состоит из пяти сейсмодатчиков вокруг АЭС и одного непосредственно на станции», - сказал Крамаренко.

По его словам, преимуществом данной системы является расположение сейсмодатчиков в скважинах на глубине до 90 метров, что позволяет отсечь внешние шумы и помехи, которые улавливаются поверхностными сейсмометрами.

При этом он отметил, что особенность системы — это чувствительность датчиков, которые могут регистрировать землетрясения в любой точке земного шара.

Главный инженер компании Сергей Кухтаров рассказал, что создание данной системы «Банкомсвязь» осуществляла совместно с Институтом геофизики Национальной академии наук Украины с ноября 2013 года.

«Теперь мы будем точно знать, в какой сейсмической зоне находятся ответственные объекты станции, а также благодаря этому можно будет вовремя проводить необходимые работы по их укреплению», - добавил Кухтаров.

Он подчеркнул, что «Банкомсвязь» в 2013 году выиграла тендер на внедрение системы по критерию низкой цены, а также высокому качеству выполнения предлагаемых работ, благодаря полученному опыту в реализации похожих проектов.

«У нас на тот момент был колоссальный опыт по строительству разного рода автоматизированных систем. Например, на гидроэлектростанциях мы внедрили систему мониторинга состояния гидротехнических сооружений, которая является полностью нашей разработкой», - добавил главный инженер.

В то же время генеральный директор Ривненской АЭС Павел Павлышин сообщил, что установка сейсмической системы выполнялась в рамках Комплексной (сведенной) программы повышения безопасности действующих АЭС Украины. Кроме того, из-за аварии на АЭС Фукусима в Японии это является требованием МАГАТЭ по готовности АЭС к землетрясениям уровнем в 7 баллов.

"Система нам очень нужна, она хоть и не предотвращает землетрясения, но мы сможем видеть сейсмичность территории станции… Если сейсмическая ситуация будет ухудшаться, мы будем оценивать свое оборудование и больше его защищать, то есть, например, проводить мероприятия по усилению фундаментов, раскреплять оборудование. Таким образом, мы будем заранее готовы к возможным землетрясениям», - сказал Павлышин.

По его словам, «Банкомсвязь» качественно и в необходимые сроки реализовала внедрение системы, стоимость которой составила порядка 9 млн. грн. Также он подчеркнул, что это небольшая сумма по сравнению с будущим эффектом от усилении безопасности работы атомной станции.

Вместе с тем, заместитель начальника цеха радиационной безопасности станции Александр Романенко сообщил, что система сейсмического мониторинга с конца апреля зафиксировала более 90 землетрясений разной силы, которые отмечались в разных уголках планеты.

Справка УНИАН. Компания «Банкомсвязь» создана в 1993 году, занимается созданием эффективных комплексных решений и продуктов по управлению информацией для корпоративных клиентов. В частности, системы контроля состояния гидротехнических сооружений, системы автоматизации пограничного контроля в пунктах пропуска через госграницу, комплексные информационно-аналитические системы, а также осуществляет поставку оборудования Ingenico и разработку программного обеспечения для электронных платежных систем.

Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области. На станции эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн. кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн. кВт с 2004 года.