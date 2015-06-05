ОПЕК сохранила квоты на добычу нефти

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) сохранила официальную квоту нефтедобычи на уровне 30 млн барр./сут., передает РБК со ссылкой на Reuters. Номинальный ориентир по суммарной добыче ОПЕК не меняется с 2011 года.

Перед заседанием картеля в Вене участники рынка допускали возможность, что ОПЕК даже повысит квоту, поскольку фактически картель добывает больше, — сейчас около 31 млн барр./сут. И в ближайшее время на рынок, где по-прежнему сохраняется перепредложение, могут выйти дополнительные объемы нефти из Ирака и Ирана.

Цены на нефть на новости о сохранении квоты подросли: фьючерсы Brent дорожают на 0,8% ($62,53/барр.), американская WTI растет на 0,5% ($58,31/барр.).

В прошлом году ОПЕК под влиянием своего лидера — Саудовской Аравии отказалась от привычной стратегии поддержки цен через сокращение добычи. Новая стратегия предполагает удержание рыночной доли в конкуренции с США, Россией и другими производителями нефти, не входящими в ОПЕК, пусть даже это будет означать продолжительный период более низких цен.

Участники заседания отметили, что «резкое снижение цен на нефть, засвидетельствованное в конце прошлого года и начале текущего, ныне сошло на нет, и цены за последние месяцы немного подросли», говорится в коммюнике по итогам встречи.

Дисбаланс на рынке постепенно сокращается: глобальный спрос на нефть должен увеличиться во второй половине 2015 года и в 2016 году, тогда как рост поставок не из ОПЕК существенно замедлится в 2015 году по сравнению с прошлым годом, отмечается в заявлении.

Большинство членов ОПЕК считают, что справедливый уровень нефтяных цен сейчас составляет $75/барр., заявил в пятницу министр нефти Ирана Биджан Зангане. Его иракский коллега Адель Абдель Махди считает, что такого уровня цены могут достичь к концу 2015 года. Министры Анголы и Венесуэлы ранее на этой неделе назвали $75–80/барр. в качестве равновесных цен.

Средняя цена Brent в 2015 году составит $61,6/барр. (близко к текущим котировкам), а в 2016 году вырастет до $70,9, следует из ежемесячного прогноза Reuters за май, составленного из оценок 28 аналитиков.

По словам генерального секретаря ОПЕК Абдаллы аль-Бадри, картель «больше не может рассчитывать на цены в $100».

Нынешний консенсус большинства членов ОПЕК вокруг ориентира в $75/барр. контрастирует с разногласиями, проявлявшимися полгода назад, между богатыми странами (Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, ОАЭ) и более бедными (Венесуэла, Иран, Алжир, Ангола). «Вы будете удивлены, насколько дружественной была встреча», — сказал журналистам министр нефти Саудовской Аравии Али Аль-Нуэйми.