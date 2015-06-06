"Газпром" отказал в транзите газа в Украину через Беларусь - минэнерго Литвы

Об этом заявил министр энергетики Литвы Рокас Масюлис, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы просили оператора белорусской газотранспортной системы пропустить наш газ. Оператором системы является "Газпром". Мы получили отрицательный ответ, что газ транспортировать невозможно. Мы не согласны с этим. Это политика, которая усложняет дело... Мы могли бы начать экспорт сегодня, если бы нам разрешили", - заявил Масюлис.

Читайте такжеПорошенко: монополии и шантажу "Газпрома" положен конецОн также добавил, что расширению литовского экспорта препятствуют контракты "Газпрома", заключенные по схеме "бери или плати".

По словам министра, влияние литовского терминала по приему сжиженного газа проявится в течение последующих пяти лет.

"Все знают, что могут использовать его и будут помнить об этом при заключении новых сделок", - добавил он.

Ранее УНИАН сообщал, что операторы газотранспортных систем Украины и Венгрии 29 мая 2015 года подписали договор об объединении трансграничных газопроводов, что позволит ликвидировать российский «Газпром» из текущих схем взаимодействия Украины с Европейским Союзом.