Цены на нефть обвалились на фоне статданных из КНР и иранской проблематики

На мировых торгах в понедельник, 8 июня, цены на нефть снижаются на фоне ожиданий соглашения по иранской ядерной программе, передает Reuters.

Так, с начала торгов стоимость июльских фьючерсов на североморскую смесь Brent упала на 0,74% - до 62,74 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть WTI на 0,98% - до 58,56 доллара за баррель.

Читайте такжеОПЕК сохранила квоты на добычу нефтиОказывают давление на рынок и статданные из КНР - объем импорта в страну в мае упал на 17,6% в годовом выражении, объем экспорта снизился на 2,5% по сравнению с показателем 2014 года. Импорт сырой нефти снизился в мае на 11% в годовом выражении, до 23,24 миллиона тонн.

Дополнительное давление на стоимость нефти оказывают ожидания инвесторов достижения соглашения Ирана и "шестерки" посредников по ядерной программе 30 июня.

Снятие санкций с Ирана увеличит объем мирового производства и экспорта нефти.