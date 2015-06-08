Запорожская АЭС начала ремонт блока №4

Энергоблок №4 Запорожской атомной электростанции 7 июня около полуночи был отключен от энергосистемы и выведен в плановый средний ремонт.

Об этом сообщает пресс-служба АЭС.

Планируется, что ремонтные работы продлятся до 28 августа 2015 года. Продолжительность ремонта составит 83 суток.

По состоянию на 7 июня на Запорожской АЭС в работе находилось 5 энергоблоков.

Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков нет, отмечается в сообщении.

Читайте такжеЗапорожская АЭС подключила к сети блок №2 после длительного ремонта

Как сообщал УНИАН, Запорожская атомная электростанция 3 июня подключила к энергосети блок №2 после капитального ремонта, который длился 115 дней.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.