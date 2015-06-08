Украина пока не будет использовать модернизированное ядерное топливо из России

Об этом журналистам заявил президент Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» Юрий Недашковский, напомнив, что Украина в 2013 году заявила о планах внедрения этого топлива и сделала заказ опытной партии на 2014 год для Ривненской АЭС.

«В прошлом году у меня возникло много вопросов по ТВСА-12… Я считаю, что мы только в начале пути. Мы еще изучаем топливо. Если отбросить политическую составляющую, а оставить чисто технологическую, то нам нужно выполнить еще очень много анализов и оценить топливо», - сказал Недашковский.

По его словам, для внедрения модернизированного российского ядерного топлива нужен надлежащий опыт эксплуатации, изучение украинскими специалистами всех обоснований безопасности и технических характеристики.

Кроме того, глава «Энергоатома» рассказал, что россияне позиционируют свое топливо как не совместимое с топливом американско-японской компании Westinghouse, которое Украина внедряет для снижения зависимости от поставок из России.

«Они это тоже рассматривают как вариант вытеснения топлива Westinghouse», - добавил Недашковский.

При этом он отметил, что решение 2013 года о внедрении топлива ТВСА-12 принималось поспешно и подковерно, а также вопреки всем техническим регламентам.

«Техническое концептуальное решение там было согласовано вообще за один день. По звонку из Москвы, когда там была украинская переговорная делегация. Там много такого, что идет вопреки здравым процедурам», - добавил Недашковский.

«Но россияне на нем очень сильно настаивают и, честно говоря, применяют разные виды давления, в том числе и непарламентские, когда на деньги «Росатома» готовятся публикации разных так называемых экспертов», - отметил президент «Энергоатома».

Ранее сообщалось, что 2 июня вице-президент российской топливной компании "ТВЭЛ" (входит в "Росатом") Петр Лавренюк заявил, что РФ рассчитывает начать поставки топлива ТВСА-12 для АЭС Украины в 2016 году.

Как сообщал УНИАН, в феврале текущего года «Энергоатом» отложил внедрение российского ядерного топлива ТВСА-12, загрузка опытной партии которого планировалась в 2014 году.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.