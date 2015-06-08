МВД расследует дело о сговоре Нафтогаза и РосУкрЭнерго в пользу Фирташа

Министерство внутренних дел открыло еще одно уголовное производство, связанное с бизнесменом Дмитрием Фирташем.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщили УНИАН в пресс-службе МВД.

«На прошлой неделе МВД открыло еще одно уголовное производство, связанное с Фирташем, – по факту злоупотребления служебным положением сотрудниками НАК «Нафтогаз Украины». Мы подозреваем сговор должностных лиц бывшего руководства НАК с руководителями и владельцами «РосУкрЭнерго» и Group DF, Centragas Holding AG, владеющими 50% акций «РосУкрЭнерго», совладельцем которой является российский «Газпром», - отметил министр.

По словам Авакова, в конце 2010 года Стокгольмский арбитражный суд вынес решение в судебном разбирательстве между «РосУкрЭнерго» и НАК «Нафтогаз Украины» в деле об экспроприации 11 млрд кубометров газа. «Нафтогаз» обязан вернуть РУЭ 12,1 млрд кубометров газа в подземных газовых хранилищах Украины, с учетом 1,1 млрд кубометров неустойки.

«Это антиукраинское решение Стокгольмского суда стало возможным только потому, что руководство НАК «Нафтогаз», вероятно, по указанию высшего руководства страны, вошло в сговор с Фирташем и Ко. Тогда должностные лица НАКа резко и неожиданно изменили позицию в суде – и проиграли. Цена вопроса? Десятки миллиардов», - подчеркнул Аваков.

По его словам, следственное управление МВД получило новые свидетельства об этом «феноменальном преступном сговоре».

«Открыли уголовное производство. Передали для процессуального руководства в Генпрокуратуру. Совместно с ГПУ определяем порядок расследования этого важнейшего для страны дела», - сообщил Аваков.

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Как сообщал УНИАН, МВД Украины осуществляет досудебное расследование, начатое по факту хищения государственного имущества должностными лицами «Газ Украины» в особо крупных размерах, путем злоупотребления служебным положением. В результате преступных действий должностных лиц государством недополучено средств в размере 5,7 млрд грн.

Главное следственное управление МВД Украины открыло уголовное производство по признакам ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

29 апреля Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Главного следственного управления МВД о наложении ареста на почти 500 млн кубометров газа группы компаний Ostchem Фирташа.

Также суд обязал должностных лиц «Укртрансгаз» принять на ответственное хранение вышеуказанный газ и запретить любое распоряжение им, в том числе продажу и передачу.