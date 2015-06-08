Правительство "влило" в Нафтогаз более 100 миллиардов гривень

Кабинет министров Украины своим постановлением увеличил уставный капитал Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» до 160,45 млрд грн с 55,84 млрд грн.

Решение правительства опубликовано на веб-портале Кабмина.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Ранее Кабинет министров принял решение увеличить уставный капитал «Нафтогаза Украины» за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа для расчетов за импортный газ. Согласно решению Кабмина, ценные бумаги выпускаются со сроком обращения до 10 лет и ставкой до 14,5% годовых. В марте Минфин выпустил ОВГЗ для докапитализации НАК «Нафтогаз Украины» на 17,2 млрд грн. В апреле – еще на 8,9 млрд грн.