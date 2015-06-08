"Энергоатом" успешно протестировал регулировку мощности блока №2 Хмельницкой АЭС

Об этом рассказал журналистам глава компании Юрий Недашковский.

«Промежуточные результаты маневрирования очень хорошие», - сказал Недашковский.

По его словам, для возможности маневренного режима АЭС должна отвечать трем требованиям. Во-первых, топливо должно работать без разгерметизации и безопасно. Во-вторых, должно выдержать основное оборудование, с чем проще, поскольку нужно приготовить расчетное обоснование, а третье – работа систем регулирования и автоматики.

«Главная цель этих экспериментов были первое и третье мероприятия. Сейчас мы получили ответы на вопросы, что нужно делать», - добавил Недашковский.

При этом он подчеркнул, что топливо отработало нормально. Также было определено, какой уровень модернизации необходимо сделать с автоматикой второго контура энергоблока и уровень финансирования модернизации с последующим учетом в инвестпрограмме.

Как сообщал УНИАН, в июне 2014 года глава «Энергоатома» Юрий Недашковский сказал, что компания рассчитывает к 2017 году освоить маневренность своих блоков для работы в условиях новой модели рынка электроэнергии.

Глава компании отмечал, что освоение маневренного режима работы атомных блоков, которые сейчас работают исключительно в базовом режиме нагрузки, позволит выйти на рынок двусторонних контрактов.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

Суточное потребление электроэнергии в объединенной энергосистеме, куда входят различные виды генерации, неоднородно. Оно характеризуется утренними и вечерними пиками, а также глубоким спадом в ночное время. АЭС Украины покрывают базовую нагрузку, работая, как правило, на номинальном уровне мощности. Полупиковое потребление энергосистемы компенсируют тепловые электростанции, а пиковые — гидроэлектростанции.