Запорожская АЭС подключила к сети третий энергоблок

«6 июня в 16:32 энергоблок №3 Запорожской АЭС досрочно подключен к энергосистеме после окончания планового среднего ремонта», - сообщили в компании.

Также сообщается, что по состоянию на 8 июня в работе находятся 12 из 15 энергоблоков атомных электростанций Украины.

На энергоблоке №3 Ривненской АЭС – 17-е сутки планового ремонта.

На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС – 30-е сутки капитального планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС – 4 770 МВт, для Ривненской АЭС – 1 755 МВт, для Южно-Украинской АЭС – 1 200 МВт, для Хмельницкой АЭС – 1 930 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 году, третий – в 1986 году, четвертый – в 1987 году, пятый – в 1989 году, шестой – в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.