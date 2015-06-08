Демчишин: Украина достигла предварительных договоренностей с "Газпромом"

Украина при посредничестве Европейской комиссии достигла предварительных договоренностей с российским газовым монополистом «Газпромом» о продлении условий так называемого «зимнего пакета» поставок российского газа в Украину, сообщил на брифинге в Киеве министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

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«Переговоры с россиянами по «зимнему пакету» активно ведутся. На прошлой неделе заседала рабочая группа. Достигнуты определенные договоренности - по скидке, по формуле цены, по финансированию. Речь идет о том, чтобы Еврокомиссия поддержала нас в поиске финансирования, чтобы обеспечить необходимый объем газа для начала отопительного сезона. 19 млрд кубов на начало отопительного сезона остаются нашим планом», - сказал Демчишин.

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По его словам, на текущий момент в украинских хранилищах находится порядка 10,8 млрд кубометров, а к концу июня объем закачанного газа составит 11,5 – 11,8 млрд кубометров.

Как сообщал УНИАН, 2 июня Украина, Еврокомиссия и РФ провели конструктивные переговоры по спорным газовым вопросам и на уровне экспертов подготовили протокол решений о поставках газа, который будет охватывать весь зимний сезон 2015-2016 гг.

Консультации будут продолжены с целью создания условий для проведения в ближайшие недели трехсторонней встречи на уровне профильных министров. Дата встречи пока не известна.

Переговоры на уровне экспертов должны были состояться еще в середине апреля, однако были перенесены. Председатель НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев отмечал, что цель Украины - договориться с «Газпромом» о продлении условий «зимнего пакета» до весны 2016 года.

В апреле «Нафтогаз Украины» и «Газпром» подписали дополнительное соглашение к контракту на поставку газа, согласно которому действие зимнего пакета продлено до конца июня 2015 года.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что по условиям договоренностей «Газпром» не потребует уплаты штрафов по правилу «бери или плати» за поставки газа во втором квартале 2015 года, хотя ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак утверждал, что Россия намерена поставлять с 1 апреля газ Украине по принципу «бери или плати», который заложен в контракте 2009 года.

Позднее - в мае - премьер-министр Арсений Яценюк сообщил, что Украина намерена в 2015 году покупать в России не более 50% необходимого стране объема импортного газа, «даже при снижении цены на российский газ ниже европейской».