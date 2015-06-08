Украина может снизить ренту на добычу газа и нефти до 35%

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины инициирует снижение ставки ренты для нефте- и газодобывающих компаний до 35% с нынешнего уровня в 55%, сказал в ходе брифинга в Киеве министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

По мнению министра, такой шаг позволит стимулировать рост добычи энергоресурсов внутри страны и привлечет дополнительные инвестиции в отрасль.

«Сложным вопросом остается рента. Это то, чем мы занимаемся с Минфином. Мы понимаем, что для стабилизации ситуации на локальном рынке нужно увеличить добычу. А увеличить добычу можно за счет "Укргаздобычи", и для этого надо поднимать им тариф и увеличить инвестиции. Кроме того, надо привлекать внешние инвестиции. А для этого основная проблема – это рента. 55% на скважины более 5 тыс. метров – это довольно высокая ставка. И мы рекомендуем понизить эту ставку до 35%, что даст возможность привлечь инвестиции», - сказал министр.

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Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2014 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины. Согласно закону, повышенное налогообложение частных нефтегазодобывающих компаний вводится на постоянной основе, а не как планировалось ранее - на год. В частности, для нефти - 45% при добыче до 5 км, 21% - свыше 5 км. Для природного газа, который реализуется не для нужд населения, - 55% при добыче до 5 км, 28% - при залегании свыше 5 км.

Для компаний, ведущих добычу углеводородов по договорам совместной деятельности, независимо от глубины залегания ресурсов, рентная ставка составит: в 1-м квартале 2015 года - 60%; во 2-м квартале - 65%; в 3-м квартале - 70%.

Ряд частных газодобывающих компаний, акции которых котируются на европейских биржах, неоднократно заявляли о пересмотре своих инвестиционных программ в Украине после одобрения Верховной Радой налоговых инициатив правительства, что приведет к снижению буровых работ в 2015 году и падению добычи газа.

В марте Минфин и Минэнергоугля сформировали рабочую группу, задачей которой стала выработка более совершенного механизма определения рентной ставки.