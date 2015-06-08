"Энергоатом" заявляет о проблемах с денонсацией соглашения с Россией по достройке блоков ХАЭС

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом», оператор всех действующих украинских АЭС, испытывает проблемы с денонсацией соглашения с Россией о достройке третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС.

Об этом сказал журналистам президент компании Юрий Недашковский.

«Мы уже год не можем его денонсировать», - отметил Недашковский.

По его словам, сложности с денонсацией связаны c тем, что законопроект правительственный. При этом Недашковский привел пример, когда в государственных инстанциях пишут технические замечания, не имея на то полномочий.

«Мы направляем в Министерство иностранных дел обращение – давайте денонсируем соглашение с РФ, а они нам пишут замечание: «ваши строительные конструкции не выдержат другого оборудования», - возмутился глава «Энергоатома».

В то же время он подчеркнул, что представители чешской компании Skoda будут принимать участие в достройке двух блоков Хмельницкой АЭС только после денонсации соглашения с Россией.

«Чехи говорят: «Чего вы втягиваете сейчас нас в этот проект? Мы с удовольствием туда пойдем, но вы сначала денонсируйте свое соглашение с Россией», - сказал Недашковский.

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Как сообщал УНИАН, «Энергоатом» рассчитывал до июня получить разрешение правительства на достройку третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС совместно с чешской компанией Skoda.

По словам замдиректора по производству НАЭК «Энергоатом» Петра Котина, стоимость достройки двух энергоблоков Хмельницкой АЭС оценивается в 3,7 млрд евро, включая первую загрузку топлива на 296 млн евро. На сегодняшний день готовность энергоблока №3 составляет 75%, а блока №4 – 25%.

14 апреля Котин сообщил, что компания крупнейшего польского бизнесмена Яна Кульчика, Kulczyk Investments, заинтересована инвестировать 1,48 млрд евро в достройку двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, покрыв 40% стоимости проекта, в обмен на продажу части электроэнергии на польском рынке.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.