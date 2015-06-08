Демчишин признался, что Украина продолжит закупать уголь на подконтрольных боевикам шахтах

Украина ведет переговоры по импорту дефицитного антрацитового угля из стран дальнего зарубежья, сообщил на брифинге министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

"Ведутся постоянные переговоры по импорту антрацитового угля из дальнего зарубежья, мы поставили задачу на текущий момент подключить к этому процессу компанию «Укринтерэнерго», - сказал Демчишин.

По его словам, также будут параллельно продолжаться поставки угля указанной марки с шахт, расположенных на оккупированных территориях востока страны.

При этом Демчишин отметил, что до начала отопительного сезона на складах украинских ТЭС должно быть около 2,5 млн тонн угля, из которых 1 млн – антрацитовый уголь.

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Министр также уведомил, что сейчас на складах ТЭС находится 1,5 млн тонн топлива, из которых основную долю занимает газовый уголь, в то же время в мае на ТЭС было поставлено 270 тыс. тонн угля, из которых более 100 тыс. тонн - антрацитового угля.