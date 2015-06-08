Демчишин признался, что Украина продолжит закупать уголь на подконтрольных боевикам шахтах
Также Украина ведет переговоры по импорту антрацитового угля из дальнего зарубежья
Украина ведет переговоры по импорту дефицитного антрацитового угля из стран дальнего зарубежья, сообщил на брифинге министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.
"Ведутся постоянные переговоры по импорту антрацитового угля из дальнего зарубежья, мы поставили задачу на текущий момент подключить к этому процессу компанию «Укринтерэнерго», - сказал Демчишин.
По его словам, также будут параллельно продолжаться поставки угля указанной марки с шахт, расположенных на оккупированных территориях востока страны.
При этом Демчишин отметил, что до начала отопительного сезона на складах украинских ТЭС должно быть около 2,5 млн тонн угля, из которых 1 млн – антрацитовый уголь.
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Министр также уведомил, что сейчас на складах ТЭС находится 1,5 млн тонн топлива, из которых основную долю занимает газовый уголь, в то же время в мае на ТЭС было поставлено 270 тыс. тонн угля, из которых более 100 тыс. тонн - антрацитового угля.