Лицензию на эксплуатацию 2 блока Южно-Украинской АЭС в декабре могут продлить на два года

Об этом рассказал журналистам президент компании Юрий Недашковский, напомнив, что в мае у энергоблока №2 Южно-Украинской АЭС закончился срок эксплуатации, после чего он был выведен в ремонт до конца 2015 года.

«Мы посмотрели возможность выполнения самых ключевых мероприятий как раз до 17 декабря текущего года. И получение лицензии на продление на 2 года», - сказал Недашковский.

По его словам, первоначально планировалось осуществлять полный ремонт блока до конца весны 2016 года, однако планы были подкорректированы для безопасного прохождения осенне-зимнего пикового потребления электроэнергии.

«Учитывая ту ситуацию, которая реально есть в энергосистеме Украины, без блока плохо просматривается проход через осенне-зимний максимум», - отметил глава «Энергоатома».

При этом он сообщил, что по истечении двух лет энергоблок планируется снова отключить на ремонт для выполнения следующих - менее ключевых мероприятий, которые предусмотрены в программе по продлению срока его эксплуатации, для продления на следующие 18 лет.

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Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом». Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).