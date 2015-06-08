Компания Еремеева заработала 89 миллионов на поставке топлива от "Укргазвыдобування" Минобороны – депутат

Группа компаний «Континиум», подконтрольная бизнесмену и народному депутату Игорю Еремееву, заработала 89 млн грн на поставке Министерству обороны бензина марки «А-80», ключевым производителем которого является госкомпания «Укргазвыдобування», а потребителем - украинская армия, заявила народный депутат Татьяна Чорновол (фракция «Народный фронт») на пресс-конференции в УНИАН.

«Минобороны могло бы сэкономить, а результате – заработал Еремеев. Чтобы вы понимали, речь идет о больших суммах – 89 млн гривень только на одной этой операции», - сказала Чорновол.

Она также отметила, что данная схема купли-продажи топлива стала возможной из-за законодательной неурегулированности.

«Было бы абсолютно нормально, если бы армия покупала бензин напрямую у «Укргазвыдобування». Но создано подзаконными актами препятствие: «Укргазвыдобування» может продавать только на аукционах, а Министерство обороны - покупать только на тендерах. На этом в текущем году очень хорошо заработал господин Еремеев», - сказала она.

По словам депутата, подконтрольная Еремееву компания купила бензин «А-80» на аукционе «Укргазвыдобування» по низкой цене.

«Так как большого рынка бензина «А-80» не было, его (Еремеева - УНИАН) «прокладка» купила на аукционе этот бензин по очень низкой цене. Там было очень грамотно все сделано. Потом эта его «прокладка» никому неизвестная, то есть она была только создана, она продала этот бензин WOG, но уже по рыночной цене, а WOG продал Министерству обороны. … Заработок Еремеева - 6 грн на литре», - отметила Чорновол.

Кроме того, депутат сообщила, что Служба безопасности Украины отпустила задержанный 21 мая по подозрению в контрабанде танкер с дизельным топливом, хотя имела право его арестовать.

Как сообщал УНИАН, ранее народные депутаты фракции «Народный фронт» обвинили должностных лиц Службы безопасности Украины в «крышевании» контрабандных поставок в страну танкеров с топливом.

По информации народного депутата Антона Геращенко, 21 мая сотрудники СБУ задержали танкер, в котором находилось 5,8 тыс. тонн дизельного топлива, однако высшие руководители Службы безопасности пытались этому препятствовать. По информации депутата, судно было загружено в Феодосии и направлялось к местам разгрузки на территории Украины.

Входящее в сферу управления «Укрзализныци» госпредприятие материально-технического обеспечения железнодорожного транспорта Украины «Укрзализнычпостач" 19 февраля акцептировало предложение компании Wog Aero Jet, подконтрольной народному депутату Игорю Еремееву, по закупке дизельного топлива по цене 24 грн за литр.

Согласно процедуре акцепта, которая транслировалась в режиме онлайн на сайте "Укрзализнычпостача", в целом «Укрзализныця» закупит у компании Еремеева 100 тыс. тонн дизтоплива на 2,4 млрд грн.

В то же время, по состоянию на 19 февраля - дату акцепта, согласно данным консалтинговой группы "А-95", цена 1 литра дизтоплива на автозаправках WОG составляла 21,49 грн.

В декабре прошлого года прокуратура Киева и СБУ задержали генерального директора «Укргазвыдобування» Сергея Костюка за злоупотребление служебным положением. Правоохранительные органы подозревают, что руководство госкомпании продавало сжиженный газ компании Еремеева в обход аукционов, по прямым контрактам. Помимо этого, сделки заключались по заниженной цене. Это повлекло убытки для государства на сумму более чем 23 млн грн, сообщили в прокуратуре.

Справка УНИАН. Крупная украинская финансово-промышленная группа компаний "Континиум" осуществляет деятельность в различных отраслях экономики. Активы группы сосредоточены в нефтеперерабатывающей промышленности (сеть заправок WOG), производстве молочных продуктов и сыров (ТМ «Галичина», «Комо»). В числе акционеров компании народные депутаты Игорь Еремеев и Степан Ивахив.

Еремеев в конце ноября 2014 года создал депутатскую группу «Воля народа», состоящую из 19 членов.