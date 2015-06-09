Цены на нефть растут после обвала накануне

На мировых торгах во вторник, 9 июня, цены на нефть растут после падения накануне, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent уже подорожали на $0,25 до $62,94 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,31 до $58,45.

Читайте такжеСтраны ОПЕК не хотят снижать добычу нефтиРост цен спровоцировали статданные из Китая - инфляция потребительских цен в КНР в мае снизилась до 1,2 процента, а цены производителей падают 38-й месяц подряд. Китай в мае снизил импорт нефти на 11 процентов по сравнению с прошлым годом с рекордного уровня апреля.

Инвесторы рассчитывают на экономические стимулы в Китае после выхода слабой статистики.