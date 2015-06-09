Самый дорогой в мире нефтяной проект Кашаган обещают возобновить в 2016 году

Возобновление добычи нефти на морском месторождении Кашаган в Казахстане, прерванной после обнаружения утечек в трубопроводах, запланировано на вторую половину 2016 года.

Об этом сообщил агентству Kazinform глава Северо-Каспийского проекта Стефан де Майё.

По его словам, к этому времени на искусственных островах завершится бурение дополнительных добывающих скважин.

Уже к концу 2017 года Кашаган выйдет на максимальный уровень добычи 370 тысяч баррелей в сутки, считает Майё.

Он напомнил, что в ходе первоначального ввода в эксплуатацию объектов месторождения Кашаган в конце 2013 года были обнаружены дефекты на трубопроводах, вследствие чего там были вынуждены были приостановить добычу. После этого консорциум провел работу по установлению причины этих дефектов и разработке плана по замене трубопроводов. В настоящее время усилия нефтедобытчиков направлены на подготовку к безопасному и надежному возобновлению добычи.

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"Действительно, на данный момент в освоение месторождения Кашаган инвестированы большие средства, и мы расстроены, что месторождение до сих пор не введено в эксплуатацию. Если бы такая сумма не была уже потрачена, с учетом текущей ситуации с низкими ценами на нефть, сегодня акционерам было бы сложно принять решение об инвестициях в освоение, с экономической точки зрения. Однако дополнительные средства, которые требуются для начала добычи на месторождении, хотя и значительны, являются относительно небольшими по сравнению с уже потраченной суммой. Поэтому акционеры полностью поддерживают эти инвестиции, необходимые для ввода месторождения в эксплуатацию", - сказал Майё.

По его информации, месторождение Кашаган отличается огромными запасами нефти и обладает значительным потенциалом по увеличению объемов добычи. Со временем потенциал месторождения будет реализован полностью, и оно будет рентабельным, убежден Майё.

Справка УНИАН. Геологические запасы месторождения Кашаган в Казахстане оцениваются в 4,8 миллиарда тонн нефти. Общие запасы составляют 38 миллиардов баррелей.

Оъем инвестиций в проект составляет около 50 миллиардов долларов. Оператор разработки Кашагана - компания North Caspian Operating Co. В проекте принимают участие "Казмунайгаз", Eni, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Total и Inpex.