Газпром пугает, что транзита через Украину после 2019 года не будет "ни при каких обстоятельствах"

В российской компании "Газпром" заявляют, что продления транзитного контакта с Украиной после 2019 года не будет "ни при каких обстоятельствах".

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве сказал заместитель главы российской компании Александр Медведев.

"Я хочу еще раз обратить внимание, что после окончания транзитного контакта с Украиной ни продления, ни заключения нового транзитного контакта не будет ни при каких обстоятельствах", - сказал Медведев.

Читайте такжеУкраина будет оставаться главным транзитером газа в ЕС - вице-президент Еврокомиссии

Как сообщалось, согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа.