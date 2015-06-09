Москва предлагает Украине газ по $287,15 без учета скидки в третьем квартале и по $262,5 в четвертом

В российском газовом гиганте "Газпром" заявили, что цена газа для Украины без скидки в третьем квартале составит 287,15 долл. за тысячу куб. м, в четвертом - 262,5 долл. за тыс. куб м, вопрос скидки обсуждается.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве сказал заместитель главы российской компании Александр Медведев.

"Без скидки в третьем квартале цена была бы или будет 287,15, в четвертом квартале - 262,5. Вопрос скидки, как вы знаете, обсуждается", - сказал Медведев.

Он отметил, что скидка предоставляется за счёт неприменения экспортной пошлины, которая может не применяться "полностью или частично".

Медведев отметил, что это вопрос не к "Газпрому", хотя он "слышал о прогрессе".

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Как сообщал УНИАН, Украина с 1 мая прекратила импорт природного газа из Венгрии и почти вдвое сократила его закупки в Словакии, компенсировав необходимые объемы поставками из России. Однако с 4 июня импорт газа из Венгрии снова был возобновлен.

1 апреля «Нафтогаз» и «Газпром» подписали трехмесячный контракт на поставку российского газа в Украину по цене 248 долл. за тыс. кубометров.

По словам замминистра энергетики Игоря Диденко, цена европейского газа для Украины на сегодняшний день практически не отличается от российской.

Кабинет министров поручил крупнейшему государственному энергохолдингу «Нафтогаз Украины» в 2015 году импортировать из одного источника не более 50% от общего объема природного газа.