"Газпром" настаивает на оплате Украиной поставок газа оккупированному Донбассу

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве сказал заместитель главы российской компании Александр Медведев.

"Этот вопрос имеет политическую окраску... Как газ, потребляемый на территории страны, которая говорит, что это ее территория, и при этом вдруг ни с того ни с сего говорит – газ, потребляемый ДНР и ЛНР, Донецкой и Луганской областями, оплачиваться не будет", - сказал он.

"Мы исходим из того, что этот контракт, так как Донецк и Луганск находятся в составе Украины, должен быть оплачен контрактодержателем, которым является компания "Нафтогаз", - сказал он.

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Ранее Миллер не исключил подписания прямого контакта на поставки газа на оккупированный Донбасс. Однако глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компания не видит необходимости в подписании такого отдельного контракта.

Как сообщал УНИАН, по информации министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, Украина с сентября 2014 года по март 2015 года безоплатно поставила в зону проведения антитеррористической операции на Донбассе природного газа на 9 млрд грн. По словам министра, объем поставок природного газа в зону АТО за указанный период составил 1,5 млрд кубометров по 6000 грн за тыс. куб. м.