Суд обязал компанию экс-министра Ставицкого вернуть "Надра Украины" 25 миллионов гривень

Компания «Голден Деррик», связанная с находящимся в розыске экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким, должна вернуть «Украинскому геологическому научно-производственному центру» - дочернему предприятию государственной компании «Надра Украины» 25,3 млн грн за невыполненные работы.

Об этом говорится в решении Киевского апелляционного хозяйственного суда от 26 мая.

Согласно документу, в 2011 году «Полтавское нефтегазовое региональное геологическое предприятие», правопреемником которого выступает «Украинский геологический научно-производственный центр», заключило с «Голден Деррик» два договора.

По одному их них было заказано сооружение параметрической скважины №477 Короленковской площади. «Голден Деррик» было перечислено 62,4 млн грн в качестве авансирования выполнения работ. Из них выполнено работ лишь на 49 млн грн.

По второму договору на строительство поисковой скважины №1 Токарской площади «Голден Деррик» получил в качестве аванса 75,9 млн грн. Но работ было выполнено на 64 млн грн.

В решении суда отмечается, что 28 февраля 2014 года «Голден Деррик» были направлены требования о возвращении аванса. Однако деньги фирма так и не вернула. Позже «Украинский геологический научно-производственный центр» подал судебный иск о взыскании средств, а 26 декабря прошлого года иск был удовлетворен.

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Как сообщал УНИАН, компания «Надра Украины» через суды вернула в свою собственность все долевые участия в Сахалинском газовом месторождении (Харьковская обл.), которые в период 2010-2013 годов были неправомерно отчуждены в пользу компании «Голден Деррик».

У «Надра Украины» было три судебных дела по возврату государственных активов на этом месторождении. Два из них компания выиграла в декабре 2014 года, а третий – в январе этого года.

По информации Министерства экологии и природных ресурсов, в 2000 и 2003 годах НАК «Надра Украины» был заключен ряд договоров о совместной деятельности на Сахалинском месторождении. В 2012-2013 годах бывшее руководство НАК "Надра Украины" продало фирме «Голден Деррик» свои доли сразу по трем договорам. При этом по одному из договоров компания полностью не рассчиталась, что позволило разорвать его и вернуть активы государству.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" является ведущей компанией в сфере геологоразведочных работ в Украине и владеет 20 специальными разрешениями на пользование нефтегазоносными недрами (ресурсная база которых составляет 47 млн тонн условного топлива), 120 скважинами на восстановление, 16 первоочередными участками под буровые работы на нефть и газ, 40 участками для проведения сейсмических исследований. Кроме того, разработаны 23 бизнес-проекта на перспективные участки недр.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.