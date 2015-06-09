СБУ изъяла документы в офисе "Энергоатома" - глава компании возмущен силовыми методами
Президент компании «Энергоатом» Юрий Недашковский возмущен силовыми действиями сотрудников СБУ, которые сегодня, 9 июня, проводили изъятие документов в центральном офисе компании в Киеве.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал глава компании на конференции трудовых коллективов.
«Подразделения «Альфы» с двух сторон основного входа и черного входа (окружили здание — УНИАН)... предъявили постановление Печерского суда о проведении обыска центрального офиса компании и ее помещений», - сказал Недашковский.
По информации пресс-службы, сотрудники СБУ изъяли в компании документы научно-производственного объединения «Импульс» за 2013 год и проводят опись изъятых документов.
«Почему-то вооруженные люди приходят к «мирному атому» для того, чтобы изъять документы, которые мы отдаем сами», - добавил президент компании.
При этом он отметил, что представители СБУ избили охранника.
«Пострадал один из охранников, сняли побои и будем разбираться, что дальше с этим делать», - сказал Недашковский.
При этом в пресс-службе компании были удивлены силовыми действиями СБУ, поскольку компания всегда добровольно предоставляет всю требуемую документацию.
«За последний год это третьи «маски-шоу» в компании, хотя мы добровольно предоставляем информацию, которую от нас требуют», - сообщили в пресс-службе.
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Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.