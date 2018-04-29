Украина без "Газпрома": еще один шаг сделан

Украина получила реальную возможность полностью обеспечить себя газом, исключив контракт с «Газпромом», и лишить российского монополиста контроля транзита газа в Европу. Как известно, операторы газотранспортных систем Украины и Венгрии – «Укртрансгаз» и FGSZ - подписали договор об интерконнекторах, предполагающий обмен данными о работе трансграничных газопроводов. Это позволит ликвидировать «Газпром» из схем газового сотрудничества Украины с Европейским Союзом.

И если в украинских СМИ эта новость прошла практически незамеченной, видимо, в виду "сложного" термина «интерконнектор», то российские средства массовой информации ее сразу же бурно прокомментировали. Россияне считают, что получить ожидаемый результат Украине не удастся, так как она не сможет убедить «Газпром» действовать согласно новым правилам на ее энергорынке. Акцентируется то, что «Газпром» включил в газовый договор от 2009 года условие, запрещающее оговоренные венгерским соглашением действия, в частности, виртуальный реверс.

"Узаконить виртуальный реверс без участия "Газпром экспорта" (экспортная "дочка" "Газпрома") невозможно, это все равно будет нелегитимная форма работы на фоне того, что происходит в Европе. Более того, никакого приглашения обсуждать эти темы мы никогда ни от кого не получали", - заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

Между тем, подписанный документ позволяет перейти Украине, согласно Третьему энергопакету европейского законодательства, который она в апреле 2015 года имплементировала в виде закона о рынке газа, на виртуальный реверс «голубого» топлива. Этот механизм снимает оплату за транспортировку реверсного газа, а также создает возможность использования европейскими компаниями украинских ПХГ. То есть, появились предпосылки создания на нашей территории газового хаба.

Договор – первое подобное соглашение со страной–членом ЕС, оно пока ограничено только венгерским направлением. Но в планах «Нафтогаза» подписать аналогичные договоры со словацким, польским и румынским операторами, через которые сейчас осуществляется реверс газа. И европейские партнеры к этому готовы.

«Такие операции (виртуальный реверс – УНИАН) выполняются европейскими операторами автоматически и не создают искусственных потребностей в строительстве физических мощностей», - поясняется законность и выгода подписания документа в сообщении «Нафтогаза».

Теперь поставки венгерского реверса будут осуществляться следующим образом: если раньше газ должен был физически пересечь границу Украины, а затем вернуться в нашу страну – что подразумевает оплату транзита, то теперь Украина может оставить определенную часть газа, который идет транзитом через территорию Украины в Венгрию, на своей территории.

Подписание таких соглашений стало возможным с конца мая текущего года: в Европе заработал еще один принцип Энергетического сообщества, членом которого Украина является с 1 февраля 2011 года, - сетевой кодекс обмена информацией между газотранспортными операторами.

***Энергетическое сообщество — региональное объединение стран Юго-Восточной Европы, созданное в 2006 году для обеспечения социально-экономической стабильности и безопасности снабжения энергоресурсами стран-участниц и членов Европейского Союза. В среднесрочной перспективе предполагается образовать интегрированные энергорынки по всему региону. Основной техрегламент – Второй и Третий энергопакеты (Первый пакет утратил силу в виду имплементации Второго пакета). В основу Второго пакета (вступил в силу в 2003 году) заложено требование о необходимости разделения вертикально интегрированных компаний. Третий энергопакет, который Украина имплементировала лишь в 2015 году, вступил в силу в 2011 г. Он состоит из пяти документов, призванных ликвидировать монополию и антиконкурентные действия на рынке газа ЕС. В России посчитали, что документ направлен против «Газпрома» как главного поставщика газа в ЕС, занимающегося и добычей топлива, и его транспортировкой, и продажей. Как следствие, РФ не приняла энергопакет.

«В ЕС после имплементации Третьего энергопакета это (виртуальный реверс – УНИАН) – один из базовых режимов работы европейского рынка газа. Нет смысла гонять физически газовый поток. Например, поставка норвежского газа в Чехию, которая не имеет выхода к морю и не граничит с поставщиком газа. Газ идет в эту страну через Германию, но это не означает, что он транспортируется через всю территорию Германии. Просто отбирается проплаченный объем газа, то есть, транспортировка виртуальная», - пояснил президент Центра «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар.

Следующим шагом, как пояснили в «Нафтогазе», для обеспечения полноценного на европейских основах сотрудничества между операторами Украины и ЕС является получение информации от «Газпрома» о поставках газа странам ЕС и внесение изменений в украинское законодательство.

«Чтобы сотрудничество между смежными операторами стало полноценным, «Газпром» должен предоставить «Укртрансгазу» информацию о потоках газа по территории Украины в Европу (шиппер-коды)», - говорится в сообщении НАК.

На сегодня «Газпром» не предоставляет украинской стороне так называемые шиппер-коды, или информацию об отдельных партиях газа, который он транспортирует через территорию Украины. На газоизмерительных станциях на западной границе Украины весь объем газа передается компании Gazprom Export – дочернему предприятию «Газпрома». После этого «Газпром» передает газ соседним с Украиной операторам ГТС, раскрывая им шиппер-коды.

«Таким образом, «Газпром» взял на себя ряд важных функций оператора ГТС, что является нарушением европейского энергетического законодательства, поскольку создает ограничения для полноценного сотрудничества между операторами соседних стран на территории Энергетического сообщества», - подчеркнули в «Нафтогазе».

Без раскрытия шиппер-кодов «Нафтогаз» не может договориться о покупке газа или любых других коммерческих операциях, организовать виртуальный реверс. «Газпром» уже не раз заявлял, что делать этого он не будет, так как такой механизм не предусмотрен контрактом от 2009 года. Кроме того, «Газпром» не раз подчеркивал, что в целом считает реверс – незаконными действиями Украины. И прислушиваться к мнению ЕК он, похоже, не намерен – «Газпром» основывает свое отвержение европейских регламентов тем, что не является членом Энергетического сообщества, а также игнорировал имплементацию Третьего энергопакета.

В «Нафтогазе» все же рассчитывают на благоразумие «Газпрома». В то же время, по словам главы НАК Андрея Коболева, если российский монополист откажется выполнить требование европейского законодательства, то будет подана официальная жалоба в генеральный директорат Еврокомиссии по вопросам конкуренции, который уже проводит антимонопольное расследование в отношении действий «Газпрома».

Сценарии истории с шиппер-кодами

Таким образом, на повестке дня главный вопрос – сможет ли Украина добиться от «Газпрома» раскрытия шиппер-кодов.

Валентин Землянский, директор энергопрограмм Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, настроен пессимистически. «Не удастся сейчас (выбить из «Газпрома» шиппер-коды – УНИАН). У «Газпрома» законтрактованы все основные направления транзита по долгосрочным транзитным контрактам. Изменение ситуации возможно только в случае пересмотра договоров между «Газпромом» и европейскими контрагентами, а также договора на транзит между «Газпромом» и «Нафтогазом», - сказал Землянский. Он считает, что подписанный договор – больше политический успех, нежели экономический.

Но если следовать утверждению Землянского, что изменить ситуацию можно путем разрыва контракта «Нафтогаза» с «Газпромом» от 2009 года, то получается – надежда на успех есть. Как известно, «Нафтогаз» 16 июня 2014 года подал иск в Арбитражный институт при Торговой палате Стокгольма относительно установления справедливой и рыночной цены на газ, который «Газпром» поставляет в Украину. В иске также содержится требование взыскать с «Газпрома» переплату за газ, который российский монополист поставлял «Нафтогазу» с 2010 года. По оценкам компании, переплата составляет $6 млрд. Кроме того, «Нафтогаз» требует пересмотра контракта по транзиту газа в Европу. В тот же день «Газпром» обратился в арбитраж с иском к «Нафтогазу» о взыскании задолженности в размере $4,5 млрд за поставленный, но не оплаченный газ. Взаимные иски «Нафтогаза» и «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже объединены в одно производство.

Власти Украины ожидают промежуточного решения Стокгольмского арбитража по газовым контрактам до конца нынешнего года, что позволит Украине получать российский газ по «промежуточной» цене. Устные слушания по делу запланированы на конец сентября 2016 года, вынесение решения арбитрами ожидается до конца 2016 года. То есть, решится вопрос с предоставлением шиппер-кодов может в недалеком будущем, важна в этом вопросе помощь Евросоюза, считают эксперты.

«Никто не говорит, что все произойдет одномоментно – щелчок пальцем и Россия предоставит шиппер-коды. Обращение в Еврокомиссию имеет свою логику, но рассчитывать на то, что ленивые и пугливые еврочиновники будут пытаться нам активно помочь, не приходиться. По формальным признакам, они умоют руки, с учетом того, что обсуждаемая тема является предметом контрактных отношений двух компаний стран, не являющихся членами ЕС. Хотя, Европа должны была бы надавить на «Газпром», так как Украина – член Энергетического сообщества, имеет соглашение об ассоциации, где прописаны механизмы взаимодействия. Наша страна вправе рассчитывать на помощь, но как показывает опыт последнего года, Европейская комиссия отдает предпочтение лучше не дразнить «Газпром», чем помочь «Нафтогазу», к сожалению», - прокомментировал ситуацию Гончар.

По его словам, даже с учетом исков в Стокгольмский арбитраж, проблема быстро не разрешится. «Эффект может быть только в том случае, если «Газпром» увидит, что вследствие его несговорчивости растут потери в Европе, то, может, и не станет возражать против такого подхода (раскрытия шиппер-кодов – УНИАН), поскольку для него как для бизнес-структуры, чем больше газа будет продано и не важно как, тем лучше. Но, с другой стороны, мы знаем, что настоящий глава «Газпрома» сидит в Кремле. Зима этого года показала, что «Газпром» пошел на почти 6-миллиардные убытки, ограничив поставки газа европейским компаниям, чтобы сорвать реверс в Украину. Поэтому, если бы ЕК была способна занять активную позицию, то она пригрозила бы «Газпрому» серьезными штрафными санкциями по антиконкурентному расследованию, которое сейчас идет в ЕС в отношении российского газового монополиста. Но из Брюсселя мы слышим о готовности к неким компромиссным решениям. В этих условиях «Газпром» понимает, что особых сдерживающих барьеров для него нет», - подытожил эксперт.

Нана Черная (УНИАН)