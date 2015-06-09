Россия продолжает подсчитывать расходы на провальный проект "Турецкий поток"

"Газпром" при строительстве первой морской нитки газопровода "Турецкий поток" исходит из того, что ее стоимость будет сопоставима с первой ниткой "Южного потока" в направлении Болгарии, следует из заявления заместителя председателя правления "Газпрома" Александра Медведева, передает РИА "Новости".

"Окончательная стоимость будет точно определена после того, как ответвление на Турцию будет проработано, потому что у нас сейчас есть стоимость морского участка на Болгарию. Она была объявлена и не раз — 13,2 миллиарда евро. Если считать, что нитки одинаково стоят, то можно поделить на четыре и узнать ориентировочную стоимость исходя из предпосылки, что будет сопоставима стоимость нитки на Болгарию и на Турцию", — сказал Медведев, отвечая на вопрос об ориентировочной стоимости первой нитки "Турецкого потока".

Читайте такжеСаммит в Риге поддержал строительство газопровода в обход России"Газпром" и турецкая компания Botas 1 декабря 2014 года подписали меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода мощностью 63 миллиарда кубометров газа в год из России в направлении Турции через Черное море. Межправительственное соглашение о новом газопроводе планируется подписать во втором квартале 2015 года, а первый газ подать в декабре 2016 года.

ЕС относится к "Турецкому потоку" скептически, считая его судьбу аналогичной судьбе "Южного потока", строительство которого заморожено. К тому же, на пути реализации проекта стала Македония, что блокирует перспективы выхода газопровода за пределы Турции.