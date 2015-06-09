Россия продолжает подсчитывать расходы на провальный проект "Турецкий поток"
Ориентировочная цена только морской нитки проекта составит 3,2 млрд евро.
"Газпром" при строительстве первой морской нитки газопровода "Турецкий поток" исходит из того, что ее стоимость будет сопоставима с первой ниткой "Южного потока" в направлении Болгарии, следует из заявления заместителя председателя правления "Газпрома" Александра Медведева, передает РИА "Новости".
"Окончательная стоимость будет точно определена после того, как ответвление на Турцию будет проработано, потому что у нас сейчас есть стоимость морского участка на Болгарию. Она была объявлена и не раз — 13,2 миллиарда евро. Если считать, что нитки одинаково стоят, то можно поделить на четыре и узнать ориентировочную стоимость исходя из предпосылки, что будет сопоставима стоимость нитки на Болгарию и на Турцию", — сказал Медведев, отвечая на вопрос об ориентировочной стоимости первой нитки "Турецкого потока".
Читайте такжеСаммит в Риге поддержал строительство газопровода в обход России"Газпром" и турецкая компания Botas 1 декабря 2014 года подписали меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода мощностью 63 миллиарда кубометров газа в год из России в направлении Турции через Черное море. Межправительственное соглашение о новом газопроводе планируется подписать во втором квартале 2015 года, а первый газ подать в декабре 2016 года.
ЕС относится к "Турецкому потоку" скептически, считая его судьбу аналогичной судьбе "Южного потока", строительство которого заморожено. К тому же, на пути реализации проекта стала Македония, что блокирует перспективы выхода газопровода за пределы Турции.