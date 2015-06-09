"Надра Украины" намерена оспорить в Верховном суде арест имущества компании

Как сообщили в пресс-службе НАК, компания пыталась оспорить арест в Высшем административном суде, однако кассация от имени «Надра Украины» решением суда от 14 мая осталась неудовлетворенной.

«Основанием подобного решения, как указал Высший административный суд, стало отсутствие доказательной базы о том, что арестовано именно имущество компании. Однако такая позиция суда является непонятной и спорной, если учесть тот факт, что дочерняя структура НАК«Черниговнефтегазгеология» не имеет собственного имущества и только пользуется тем имуществом, которое передано предприятию материнской компанией, как взнос в уставной фонд», - пояснили в НАК.

В НАК также обратили внимание, что в постановлениях Госисполнительной службы перечень арестованного имущества отсутствует, что отвечает требованиям закона «Об исполнительном производстве». Нормы закона предписывают указывать данные непосредственно в актах описи арестованного имущества, а сами акты – составлять на основании постановления об аресте. Но эти акты, как утверждают в «Надра Украины» отменены – предыдущими решениями Окружного суда города Киева.

При этом в компании отметили и другое: факт того, что арестованное имущество находится в пользовании дочернего предприятия и является собственностью материнской компании доказано другой судебной практикой – решениями Киевского апелляционного административного суда от 2014 года и апелляционного суда Харьковской области от 2015 года.

«Таким образом, НАК предпринимает все необходимые меры для того, чтобы не допустить нарушения прав и законных интересов материнской компании и ее дочерних предприятий, что в свою очередь подтверждено судебными решениями, - сообщили в пресс-службе НАК. – Сейчас НАК готовит жалобу в Верховный суд Украины относительно пересмотра решения Высшего административного суда».