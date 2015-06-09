"Энергоатом" направил в Кабмин опровержение обвинений Госфининспекции в злоупотреблениях в компании

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» 29 мая направила в Кабинет министров Украины опровержение всех обвинений Государственной финансовой инспекции в масштабных злоупотреблениях и правонарушениях в компании.

Об этом на внеочередной конференции трудового коллектива заявил президент компании Юрий Недашковский, сообщив, что 20 мая Госфининспекция направила письмо в правительство о нанесении убытков «Энергоатому» на 60 млн грн.

«Проанализировав детально письмо Госфининспекции в адрес Кабмина по каждому пункту, мы предоставили основательные разъяснения, которые, по нашему мнению, не только опровергают обвинения относительно должностных лиц компании, но и свидетельствуют о предвзятости и некомпетентности работников Госфининспекции», - сказал Недашковский, отметив, что компания не согласна с обвинениями и готова отстаивать свою позицию в суде.

При этом президент «Энергоатома» привел несколько примеров, которые, по его мнению, наглядно демонстрируют, каким образом в ведомстве считали так называемые убытки и прямые финансовые нарушения.

Недашковский рассказал, что 21,9 млн грн отчислений профкома Госфининспекция почему-то считает убытками компании, хотя эти средства были предусмотрены в тарифе «Энергоатома» и в утвержденном правительством финансовом плане на 2014 год. Такая же ситуация с расходами на эксплуатацию спортивных (78,3 млн грн) и оздоровительных (58,4 млн грн) учреждений, а также на юридические услуги (2,9 млн грн, в т. ч. при Недашковском 0,25 млн грн.) То же самое касается привлечения (14,7 млн грн) и возврата (13,9 млн грн) кредитных средств, которые также были предусмотрены утвержденным финансовым планом.

При этом глава «Энергоатома» подчеркнул, что все эти расходы были предусмотрены в финансовом плане компании и практически по всем из них есть экономия.

Вместе с тем, по словам Недашковского, из начисленных Госфининспекцией убытков в сумме 10,8 млн грн, которые якобы возникли из-за завышения стоимости или объемов подрядных работ, реально подтверждены и возмещены в ходе ревизии подрядными организациями 257 тыс. грн (завышенные объемы), а остальные нарушения выявлены в субподрядных организациях контрагентов.

По мнению главы компании, особенно циничным представляется утверждение инспекции об убытках в сумме 5,6 млн грн вследствие якобы завышенной стоимости услуг по охране и обороне четырех АЭС, предоставляемых воинскими частями Национальной гвардии Украины.

При этом Недашковский обратил внимание, что Госфининспекция везде пытается найти злоупотребления, и привел пример, когда в ходе так называемой ревизии была выявлена переплата атомной станцией денег воинской части за охрану объекта, а при финансовой проверке этой же части ее обвинили в недополучении средств.

Также глава «Энергоатома» напомнил, что депутаты, государственные чиновники заявляли о нанесении многомиллиардных убытков компании, и подчеркнул, что эти цифры назывались лишь для сознательного искажения фактов.

Также Недашковский рассказал подробности проведения ревизии в компании. По его словам, «Энергоатом» в установленном порядке 24 апреля представил свои возражения к акту этой ревизии. Госфининспекция 20 мая предоставила свои выводы на возражения, а 25 мая направила в «Энергоатом» требование устранить нарушения, установив конечным сроком реагирования 21 июня. Только после этого срока ведомство может инициировать расторжение контракта с руководителем предприятия и обратиться в суд с иском о взыскании убытков.

Президент «Энергоатома» подчеркнул, что исполняющий обязанности председателя Госфининспекции поспешил сделать это гораздо раньше, нарушая установленные сроки, – за 5 дней до направления требования и за месяц до окончания срока, предусмотренного для реагирования на него.

«Я уверен, что такая поспешность связана в первую очередь с опасениями Госфининспекции, что в суде их требования и обвинения сочтут безосновательными. Поэтому стало крайне необходимо срочно сменить руководителя «Энергоатома» в расчете на то, что новый будет занимать не такую принципиальную позицию. Сегодня уже вполне очевидно, что раскрученная на всю страну авантюра с заявлением Гордиенко (бывший глава ГФИ Николай Гордиенко – УНИАН) о полутора миллиардах убытков провалилась», - резюмировал Недашковский.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.