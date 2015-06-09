В "Газпроме" заявили, что не обсуждали с ЕС идею прекратить транзит через Украину

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об это на пресс-конференции в Москве сказал заместитель главы «Газпрома» Александр Медведев.

«Хочу сказать, что практика переноса пунктов сдачи является абсолютно нормальной и была применена нами в ряде случаев, когда мы переносили пункты сдачи нашим потребителям. Еще раз повторяю, ничего критического в прекращении контракта с Украиной (транзитного контракта после 2019 года – УНИАН) нет», - сказал Медведев, отвечая на вопрос, каким образом европейские потребители могут получать российский газ после 2019 года, когда «Газпром» планирует не продлевать контракт на транзит газа через территорию Украины.

В тоже время, отвечая на вопрос, ведутся ли уже сейчас переговоры с европейскими партнерами о переносе пунктов сдачи газа с западной границы Украины на границу Турции и Греции, он ответил: «Переговоры не ведутся, потому что непонятно, по каким маршрутам будет распределяться газ».

При этом он подчеркнул, что для решения этих вопрос есть еще 4 года.

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Медведев заявил, что «Газпром» при строительстве первой морской нитки газопровода «Турецкий поток» исходит из того, что ее стоимость будет сопоставима с первой ниткой «Южного потока» в направлении Болгарии.

«Окончательная стоимость будет точно определена после того, как ответвление на Турцию будет проработано, потому что у нас сейчас есть стоимость морского участка на Болгарию. Она была объявлена и не раз - 13,2 миллиарда евро. Если считать, что нитки одинаково стоят, то можно поделить на четыре и узнать ориентировочную стоимость исходя из предпосылки, что будет сопоставима стоимость нитки на Болгарию и на Турцию», - сказало он.

Он заверил, что «Газпром» не видит рисков строительства первой нитки «Турецкого потока», так как весь газ из этой трубы предназначен Турции.

По его словам, «Газпром» согласовал все коммерческие условия с турецкими партнерами.

«Все согласовано, все коммерческие и экономические условия. Повода для фельетона никакого нет», - заверил он.