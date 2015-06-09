ЕК дала "Газпрому" еще шесть недель для подготовки ответа на обвинения в монополизме

Еврокомиссия продлила до середины сентября срок подготовки и предоставления "Газпромом" ответа на антимонопольные претензии, сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, передает Прайм.

"Газпрому" предоставлено дополнительно шесть недель для изучения уведомления о претензиях Еврокомиссии и для подготовки письменного ответа компании. Конечным сроком предоставления ответа комиссии теперь назначена середина сентября 2015 года. Сейчас в "Газпроме" идет тщательное изучение документа по этому делу, он детально анализируется и готовится ответ", - сказал Куприянов.

"Комиссия согласилась с просьбой "Газпрома" продлить срок для ответа на его заявление о возражениях на шесть недель. Это означает, что ответ теперь ожидается в сентябре", - заявил представитель ЕК Рикардо Кардосо. "Газпром утверждает, что (компании - ред.) потребуется дополнительное время, в том числе для оценки поднятых вопросов и перевода документов. В соответствии с обычной практикой, комиссия проанализировала причины запроса и предоставила отсрочку, позволяющую "Газпрому" в полной мере осуществить защиту своих прав", - пояснил представитель ЕК.

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Еврокомиссия 22 апреля выдвинула официальные обвинения "Газпрому" в нарушении антимонопольного законодательства ЕС в восьми странах - Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше и Словакии. Во-первых, компания, по данным ЕК, включила в контракты на поставку газа в восемь стран ряд территориальных ограничений, которые препятствуют экспорту голубого топлива в другие государства.

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Во-вторых, ЕК считает несправедливыми цены "Газпрома" для пяти из перечисленных стран, а именно: Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Болгарии.

В-третьих, Еврокомиссия опасается, что "Газпром" использовал свое доминирующее положение в Болгарии и Польше, обуславливая поставки газа получением от оптовиков обязательств, связанных с инфраструктурой. Например, поставки газа зависели от инвестиций в проекты трубопроводов, продвигаемые "Газпромом", или от согласия на усиление контроля "Газпрома" над газопроводом.

"Газпром" назвал претензии необоснованными и выступил в поддержку взаимоприемлемого досудебного решения в рамках антимонопольного расследования ЕК.