Нефть продолжает дорожать: цены Brent поднялась выше $65 долларов за баррель

На мировых торгах в среду, 10 июня, цены на нефть продолжили рост на фоне ожидания статданных из США, передает Reuters.

Так, стоимость июльских фьючерсов на североморскую смесь Brent выросла с начала торгов на 0,35% - до 65,31 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть WTI на 1,3% - до 60,90 доллара за баррель.

Читайте такжеСамый дорогой в мире нефтяной проект Кашаган обещают возобновить в 2016 годуСегодня Минэнерго США опубликует данные по запасам нефти в стране за неделю, завершившуюся 5 июня. Аналитики прогнозируют сокращение запасов на 1,720 миллиона баррелей — до 475,7 миллиона баррелей. Неделей ранее коммерческиезапасы нефти в США сократились на 1,9 миллиона баррелей - до 477,4 миллиона баррелей.

Давление на рынок также оказывает публикация в ночь на среду Американским институтом нефти (API) данных по запасам нефти в стране - они снизились на 6,7 миллиона баррелей.