"Роснефть", несмотря на кризис, утвердила зарплаты директорам не менее $500 тысяч в год

Госкомпания "Роснефть" утвердила положение о вознаграждениях членам совета директоров - их основное вознаграждение составит $500 000 за корпоративный год (27,9 млн руб. по курсу ЦБ на 10 июня), пишут "Ведомости" со ссылкой на документ.

Дополнительное вознаграждение полагается членам комитетов при совете ($30 000), председателям комитетов ($50 000) и председателю совета директоров ($100 000).

Читайте также«Роснефть» из-за санкций и низких цен заморозит строительство СПГ-завода на СахалинеНо вознаграждение может быть выплачено и акциями «Роснефти». В таком случае размер пакета определяется исходя из размера вознаграждения каждого директора и средневзвешенной стоимости акций «Роснефти» за период с избрания совета по дату проведения заседания совета директоров, на котором определяется размер и форма выплат. При этом членам совета рекомендуется не продавать основную часть полученных ими акций (50% и более) и не использовать любые механизмы хеджирования в течение минимум одного года после выхода из совета. Вопрос о форме и размере вознаграждения выносится на утверждение собрания акционеров.

Действие положения не распространяется на членов совета директоров, являющихся госслужащими или членами правления «Роснефти». Представитель компании не ответил на запрос «Ведомостей». Ранее «Роснефть» раскрыла месячный оклад президента Игоря Сечина – от 15 млн до 20 млн руб.